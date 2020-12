“Lui non c’entra, sono stato io”. Flavio Briatore, dopo il ‘fattaccio’ di Milano (e la bufera) viene fuori la verità (Di lunedì 21 dicembre 2020) È accaduto proprio ieri che si sia sparsa una notizia sulla presunta presenza di Flavio Briatore all’interno di una Rolls Royce a Milano. L’imprenditore avrebbe bloccato il traffico in via Carducci alle 5 del pomeriggio, con la folla inferocita che gli urlava contro. Ebbene, sarebbe una bufala completa. Così come scritto dal manager dal suo profilo Instagram. “È una bufala, io ero a Monaco e non vado a Milano da almeno 20 giorni. Una bufala enorme, non controllano, non chiedono. E poi non vado in giro in Rolls Royce ma in Range Rover”…. vabbeh…”. Ma ecco che arriva qualcuno a scagionare dall’accaduto Flavio Briatore e ad addossarsi tutte le colpe. Stiamo parlando di Luigi Proietti, 61 anni, noto gallerista d’arte che lavora tra Milano, Roma e Cortina d’Ampezzo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) È accaduto proprio ieri che si sia sparsa una notizia sulla presunta presenza diall’interno di una Rolls Royce a. L’imprenditore avrebbe bloccato il traffico in via Carducci alle 5 del pomeriggio, con la folla inferocita che gli urlava contro. Ebbene, sarebbe una bufala completa. Così come scritto dal manager dal suo profilo Instagram. “È una bufala, io ero a Monaco e non vado ada almeno 20 giorni. Una bufala enorme, non controllano, non chiedono. E poi non vado in giro in Rolls Royce ma in Range Rover”…. vabbeh…”. Ma ecco che arriva qualcuno a scagionare dall’accadutoe ad addossarsi tutte le colpe. Stiamo parlando di Luigi Proietti, 61 anni, noto gallerista d’arte che lavora tra, Roma e Cortina d’Ampezzo. ...

