Lui col Covid, lei malata di Alzheimer: muoiono lo stesso giorno dopo 63 anni di matrimonio (Di lunedì 21 dicembre 2020) . Legati per un’intera vita, sono morti nello stesso giorno a distanza di dodici ore, prima lui che aveva diverse patologie e aveva anche contratto il Coronavirus, poi lei che era ricoverata con l’Alzheimer. Arriva da Riccione la storia di Lorenzo Borgognoni e Letizia Galvani, uniti in matrimonio da 63 anni e morti martedì scorso. Insieme per 63 lunghi anni, due anziani coniugi di Riccione sono morti lo stesso giorno a distanza di 12 ore. Lui, Lorenzo Borgognoni, è morto dopo aver contratto il Coronavirus. A gennaio avrebbe compiuto 91 anni. La moglie Letizia Galvani, che di anni ne aveva quasi 87, era ricoverata con l’Alzheimer e si è spenta poche ore dopo il marito. ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) . Legati per un’intera vita, sono morti nelloa distanza di dodici ore, prima lui che aveva diverse patologie e aveva anche contratto il Coronavirus, poi lei che era ricoverata con l’. Arriva da Riccione la storia di Lorenzo Borgognoni e Letizia Galvani, uniti inda 63e morti martedì scorso. Insieme per 63 lunghi, due anziani coniugi di Riccione sono morti loa distanza di 12 ore. Lui, Lorenzo Borgognoni, è mortoaver contratto il Coronavirus. A gennaio avrebbe compiuto 91. La moglie Letizia Galvani, che dine aveva quasi 87, era ricoverata con l’e si è spenta poche oreil marito. ...

twosweetghosts : RT @_vuoicondurretu: tommy che va in giro per la casa col ritratto completo, mostrandolo a tutti e dicendo: 'è lui vero? non è lui?' è la d… - spaceplumee_ : RT @_vuoicondurretu: tommy che va in giro per la casa col ritratto completo, mostrandolo a tutti e dicendo: 'è lui vero? non è lui?' è la d… - __occhiprofondi : RT @_vuoicondurretu: tommy che va in giro per la casa col ritratto completo, mostrandolo a tutti e dicendo: 'è lui vero? non è lui?' è la d… - cgxx178 : RT @_vuoicondurretu: tommy che va in giro per la casa col ritratto completo, mostrandolo a tutti e dicendo: 'è lui vero? non è lui?' è la d… - DeniseBellet : RT @_vuoicondurretu: tommy che va in giro per la casa col ritratto completo, mostrandolo a tutti e dicendo: 'è lui vero? non è lui?' è la d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui col Lui col Covid, lei malata di Alzheimer: muoiono lo stesso giorno dopo 63 anni di matrimonio Fanpage.it Juve, da Milik a Depay: Paratici vuole una punta in saldo

Dalla Francia giugngono voci anche su Memphis Depay, pure lui a scadenza col Lione: l’olandese, però, ha in testa il Barcellona per il momento. Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Prima ...

"Salvini contro Conte e ce la giochiamo". Le parole che aprono la crisi?

La sfida col centrodestra "A lui non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1", va ripetendo. Ritiene che l'intento di Renzi sia quello di far cadere il governo per un incidente, senza assumersene le ...

Dalla Francia giugngono voci anche su Memphis Depay, pure lui a scadenza col Lione: l’olandese, però, ha in testa il Barcellona per il momento. Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Prima ...La sfida col centrodestra "A lui non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1", va ripetendo. Ritiene che l'intento di Renzi sia quello di far cadere il governo per un incidente, senza assumersene le ...