Lucas Leiva tornerà nel 2021, oggi controlli medici alla clinica Paideia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, farà il suo ritorno in campo nel 2021, questa mattina il brasiliano ha svolto degli accertamenti medici alla clinica Paideia per proseguire il suo percorso di recupero. controlli medici in @clinicaPaideia per @LucasLeiva87 pic.twitter.com/oJ8RLur1AY — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 21, 2020 Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020), centrocampista della Lazio, farà il suo ritorno in campo nel, questa mattina il brasiliano ha svolto degli accertamentiper proseguire il suo percorso di recupero.in @per @87 pic.twitter.com/oJ8RLur1AY — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 21, 2020 Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

matteoduranti10 : @tennents1975 @sonoNAPnonITA Ma anche la Lazio aveva assenze…Lucas Leiva, Acerbi, Fares e Correa sono 4 titolari - infoitsport : Lazio, Lucas Leiva in clinica Paideia per controlli medici - _RobertoErre : @interismo1908 @ArenaRosario Alla Lazio mancavano, Acerbi, Lucas Leiva, Lulic e Correa. - MCalcioNews : Lazio, controlli per Lucas Leiva. Fissato il giorno del suo rientro ? - MondoLazio : Controlli in Paideia per Lucas Leiva: -