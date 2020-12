Loredana Bertè attacca il governo e Antonella Clerici: “Ho preso appunti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Siparietto nel corso dell’ultima puntata di ‘The Voice Senior’, protagonisti Loredana Bertè ed il nuovo Decreto Legge. Loredana Bertè (Instagram)Si avvicina quello che sarà un Natale totalmente diverso rispetto al solito. La causa, ovviamente, è l’emergenza sanitaria che condizionerà anche il modo di vivere i prossimi giorni di festa. Tutto il mondo è alle prese con la Pandemia, con le ultime notizie che riportato anche di una variante del Sars-CoV2 che sarebbe comparsa nel Regno Unito, ma già diffusa in tutto il vecchio continente. L’allarme è già scattato, ed ecco perchè sarà essenziale il rispetto delle norme anti-Covid. Leggi qui –> The Voice Senior: Albano e Jasmine pronti a vincere tutto Leggi qui –> Selvaggia Lucarelli torna su Fedez ma ha qualcuno a difesa: ecco chi Il ... Leggi su kronic (Di lunedì 21 dicembre 2020) Siparietto nel corso dell’ultima puntata di ‘The Voice Senior’, protagonistied il nuovo Decreto Legge.(Instagram)Si avvicina quello che sarà un Natale totalmente diverso rispetto al solito. La causa, ovviamente, è l’emergenza sanitaria che condizionerà anche il modo di vivere i prossimi giorni di festa. Tutto il mondo è alle prese con la Pandemia, con le ultime notizie che riportato anche di una variante del Sars-CoV2 che sarebbe comparsa nel Regno Unito, ma già diffusa in tutto il vecchio continente. L’allarme è già scattato, ed ecco perchè sarà essenziale il rispetto delle norme anti-Covid. Leggi qui –> The Voice Senior: Albano e Jasmine pronti a vincere tutto Leggi qui –> Selvaggia Lucarelli torna su Fedez ma ha qualcuno a difesa: ecco chi Il ...

