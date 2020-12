L’ordinanza di Zaia ha funzionato: meno assembramenti nelle città venete (Di lunedì 21 dicembre 2020) VENEZIA – Nell’ultimo fine settimana l’ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia “ha dato risultati positivi e confortanti, evitando quasi ovunque pericolosi assembramenti”. Lo sostiene Mario Conte, presidente Anci Veneto e sindaco di Treviso, che sottolinea come anche i sindaci abbiano “fatto la loro parte facendo squadra con la Regione”. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) VENEZIA – Nell’ultimo fine settimana l’ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia “ha dato risultati positivi e confortanti, evitando quasi ovunque pericolosi assembramenti”. Lo sostiene Mario Conte, presidente Anci Veneto e sindaco di Treviso, che sottolinea come anche i sindaci abbiano “fatto la loro parte facendo squadra con la Regione”.

millenoveotto2 : @zaiapresidente Mi confermate che l'ordinanza del Presidente Zaia decade alla mezzanotte del 23/12? - cicciake : Tutti che si lamentano del #DPCMnatale che non si capisce ma provate a farci quadrare pure l'ordinanza di Zaia che… - nottheonlyone97 : Comunque l’ordinanza di Zaia una delle più stupide vistasi in questi mesi... - CarloGranzelli : @EmpfindsamerS @gzibordi Il Veneto c'entra davvero poco. Zaia ha introdotto il divieto di spostarsi dal proprio com… - frau_simonetta : #Tg3 #fvg: Oggi non ci sono stati gli assembramenti dello scorso weekend #veneto bene treviso non ci sono stati ass… -

