Locatelli | “È improbabile che la nuova variante resista al vaccino”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Tg 24. È altamenteche ladel coronavirus abbia resistenza in termini di formazione di un’immunità e quindi risulti invulnerabile ai vaccini in arrivo. Dai primi dati che emergono, questasembra avere maggiore capacità contagiante. Va però detto che non sembra avere una maggiore capacità di indurre malattia grave. L'articolo ilNapolista.