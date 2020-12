Lo smartphone Zte con fotocamera sotto lo schermo (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Foto: Zte)Il primo smartphone con fotocamera nascosta sotto al display ossia Zte Axon 20 5G è pronto per debuttare in Europa e anche in Italia con un prezzo abbordabile. Per assicurarsi una delle prime versioni si dovrà però passare da un particolare sistema a inviti viste le scorte limitate al lancio. Il punto di forza di questo modello è la speciale tecnologia che consente di poter offrire un fronte tutto-schermo senza bordi, notch, fori, né sistemi rotanti o periscopici dato che la selfie camera da 32 megapixel con apertura f/2,0 è piazzata sotto al gigantesco pannello oled full hd+ da 6,92 pollici prodotto da Visionox, che diventa semi-trasparente per consentire alla luce di filtrare. Le pellicole organiche e inorganiche sono state progettate per migliorare l’ingresso della luce in combinazione ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Foto: Zte)Il primoconnascostaal display ossia Zte Axon 20 5G è pronto per debuttare in Europa e anche in Italia con un prezzo abbordabile. Per assicurarsi una delle prime versioni si dovrà però passare da un particolare sistema a inviti viste le scorte limitate al lancio. Il punto di forza di questo modello è la speciale tecnologia che consente di poter offrire un fronte tutto-senza bordi, notch, fori, né sistemi rotanti o periscopici dato che la selfie camera da 32 megapixel con apertura f/2,0 è piazzataal gigantesco pannello oled full hd+ da 6,92 pollici prodotto da Visionox, che diventa semi-trasparente per consentire alla luce di filtrare. Le pellicole organiche e inorganiche sono state progettate per migliorare l’ingresso della luce in combinazione ...

Gabrilana_ : ZTE AXON 20 5G, nome complicatissimo ma è lui il primo #smartphone con fotocamera sotto al display ad essere commer… - zazoomblog : Meno di 500 euro per ZTE Axon 20 5G smartphone con fotocamera sotto il display - #smartphone #fotocamera #sotto… - cellicom : Meno di 500 euro per ZTE Axon 20 5G, smartphone con fotocamera sotto il display - TuttoAndroid : Meno di 500 euro per ZTE Axon 20 5G, smartphone con fotocamera sotto il display - PuntoCellulare : Al via oggi, come preannunciato all'inizio del mese, le vendite in Europa di Axon 20 5G. Il prezzo di lancio di que… -