Lo Scaffale dei Libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti a Nick Hornby | Nicola Lagioia | Alessio Torino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Suggestivo, evocativo e iperrealistico come un quadro di Hopper. Delicato come il profumo del talco. Piacevole come una tisana alla camomilla. Rilassante come un bagno caldo. “Proprio come te” (Guanda), l’ultimo romanzo di, racconta una soffice storia d’amore tra una quarantenne della Londra “bene”, madre di due figli, ex moglie di un uomo alcolizzato e insegnante, e un ventiduenne di colore, nato e vissuto in una famiglia profondamente cattolica dei quartieri popolari, diviso tra il sogno di diventare deejay, il lavoro come commesso in macelleria e quello da allenatore di una squadra di ragazzini.non sbaglia un colpo, ormai lo sappiamo bene, ma questo romanzo ne è l’ennesima conferma. Anche questa volta è riuscito infatti nell’impresa di raccontare un amore ai tempi della Brexit, tratteggiandolo con la lucidità e ...