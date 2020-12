LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Pinturault può allungare, l’Italia punta su Vinatzer e Gross (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sulla mitica Gran Risa, dove ieri è andato in scena uno spettacolare gigante, ci sarà spazio per la prima gara stagionale tra i pali stretti, succulento antipasto dell’imperdibile Slalom in programma domani sul Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio. Si gareggia sotto la luce del sole (martedì 22 dicembre si accenderanno invece i riflettori) e si tratta di una gara cruciale nella lotta per la Sfera di Cristallo, perché si arriva a questo ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alladellomaschile dell’, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Sulla mitica Gran Risa, dove ieri è andato in scena uno spettacolare gigante, ci sarà spazio per la prima gara stagionale tra i pali stretti, succulento antipasto dell’imperdibilein programma domani sul Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio. Si gareggia sotto la luce del sole (martedì 22 dicembre si accenderanno invece i riflettori) e si tratta di una gara cruciale nella lotta per la Sfera di Cristallo, perché si arriva a questo ...

