LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: comanda Alex Vinatzer! Seconda manche alle 13.00 (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA manche: VINATZER IN TESTA I pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo 10.57 Federico Liberatore è già fuori: 31° a 2?62. 10.55 Il francese Julien Lizeroux, 41 anni, è 30° a 2?82. Non si qualificherà. A questo punto è sicuro il pass anche per Gross e Maurberger. 10.52 Il canadese Read si inserisce in 19ma posizione a 1?46, dunque davanti a Gross, scivolato in 21ma piazza. 10.50 Tobias Kastlunger, 21 anni, è al debutto in Coppa del Mondo. Aria nuova per l’Italia… 10.49 Mancano ancora due azzurri: Liberatore con il 39 e Kastlunger con il 65. 10.48 Al momento sono tutti qualificati gli italiani: 11° Moelgg a 0.91, 18° Maurberger a 1?44, 20° Gross a 1?52. 10.47 Dopo i primi 30, Alex Vinatzer è in testa con 0.27 ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA: VINATZER IN TESTA I pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo 10.57 Federico Liberatore è già fuori: 31° a 2?62. 10.55 Il francese Julien Lizeroux, 41 anni, è 30° a 2?82. Non si qualificherà. A questo punto è sicuro il pass anche per Gross e Maurberger. 10.52 Il canadese Read si inserisce in 19ma posizione a 1?46, dunque davanti a Gross, scivolato in 21ma piazza. 10.50 Tobias Kastlunger, 21 anni, è al debutto in Coppa del Mondo. Aria nuova per l’Italia… 10.49 Mancano ancora due azzurri: Liberatore con il 39 e Kastlunger con il 65. 10.48 Al momento sono tutti qualificati gli italiani: 11° Moelgg a 0.91, 18° Maurberger a 1?44, 20° Gross a 1?52. 10.47 Dopo i primi 30,Vinatzer è in testa con 0.27 ...

LIVE dall'Alta Badia, c'è lo slalom sulla Gran Risa: Pinturault e Noel aprono la 1^ manche

Via alle 10.00 per il primo appuntamento stagionale tra i pali stretti. Sei gli azzurri in gara, il primo al cancelletto Vinatzer con il pettorale n° 10. LIVE su NEVEITALIA.

LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer è primo! Alle 13.00 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali di partenza - La cronaca del gigante di ieri - La classifica di Coppa del Mondo 10.55 Il francese Julien Lizeroux, 41 anni, è 30° a 2"82. Non si q ...

