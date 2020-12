Live non è la d’Urso, Selvaggia Roma incontra il padre nel salotto di Barbara D’Urso (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il padre di Selvaggia Roma ha raggiunto la figlia dalla Tunisia al salotto di Barbara D’Urso Selvaggia Roma ha di recente partecipato al reality Grande Fratello Vip: lì ha raccontato di non vedere il padre dall’età di 15 anni, da quando cioè l’uomo l’avrebbe abbandonata. Dopo l’eliminazione dal GF Vip, la donna ha avuto modo di incontrarlo ieri sera nel salotto di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso. Prima di incontrare suo padre, che non vedeva da circa un anno, ha risposto al suo ex fidanzato che l’ha accusata di essersi inventata tutto, proprio ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildiha raggiunto la figlia dalla Tunisia aldiha di recente partecipato al reality Grande Fratello Vip: lì ha raccontato di non vedere ildall’età di 15 anni, da quando cioè l’uomo l’avrebbe abbandonata. Dopo l’eliminazione dal GF Vip, la donna ha avuto modo dirlo ieri sera neldinon è la. Prima dire suo, che non vedeva da circa un anno, ha risposto al suo ex fidanzato che l’ha accusata di essersi inventata tutto, proprio ...

