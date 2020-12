L’isteria della Jolanda prensile (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 51 di Vanity Fair in edicola fino al 22 dicembre 2020 Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 51 di Vanity Fair in edicola fino al 22 dicembre 2020

MagicaGrace : Per non parlare della sua ossessione per la Gregoraci o il modo in cui ha trattato la Salemi stasera senza prendere… - soteros1 : RT @MoonLuchy: dell’amministrazione Obama, dell’FBI, della CIA, con l’aiuto di alcuni media amici (e col supporto velato di una parte dell’… - GastoneSabba : RT @MoonLuchy: dell’amministrazione Obama, dell’FBI, della CIA, con l’aiuto di alcuni media amici (e col supporto velato di una parte dell’… - MoonLuchy : dell’amministrazione Obama, dell’FBI, della CIA, con l’aiuto di alcuni media amici (e col supporto velato di una pa… - weakvisions : E poi nel quotidiano non si frequentano né sentono mai, mi dà fastidio sta cosa del a natale siamo tutti più buoni… -

Ultime Notizie dalla rete : L’isteria della Intervista al ministro Amendola: «Recovery plan, così la proposta italiana per i fondi» Corriere della Sera