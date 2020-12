L' interpol lancia l' allarme | ' Le mafie sono pronte a rubare il vaccino'

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'arriva da Juergen Stock, alla guida della Criminalpol, in un'intervista alla Wirtschaftswoche: 'Ilè l'oro liquido del 2021, la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e la ...

domusperusia : RT @Radio1Rai: ??L’#Interpol lancia l’allarme: “Il #vaccino è l’oro liquido del 2021, mafia e organizzazioni criminali sono pronte a colpire… - globalistIT : - PaoloBMb70 : RT @Radio1Rai: ??L’#Interpol lancia l’allarme: “Il #vaccino è l’oro liquido del 2021, mafia e organizzazioni criminali sono pronte a colpire… - palermomaniait : L'Interpol lancia l'allarme: alto rischio di furti del vaccino, è l'oro liquido del 2021 - - infoitinterno : Vaccino? L'Interpol lancia l'allarme: «La criminalità schizzerà alle stelle» -

Ultime Notizie dalla rete : interpol lancia

L'allarme arriva da Juergen Stock, alla guida della Criminalpol, in un’intervista alla Wirtschaftswoche: “Il vaccino è l’oro liquido del 2021, la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e la ..."Un virus si diffonde dall'Asia in tutti i continenti ed è seguito da un'ondata di criminalità, una pandemia parallela di criminalità, per così dire" ha proseguito nell'intervista il capo ...