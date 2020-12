L'infermiera del presepe, il dono di Confartigianato ai vescovi irpini. (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'infermiera impegnata a salvare la vita delle persone colpite dal Covid-19 è il nuovo personaggio del presepe 2020 . E' raffigurata in una statuina realizzata da un laboratorio di arte presepiale di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'impegnata a salvare la vita delle persone colpite dal Covid-19 è il nuovo personaggio del2020 . E' raffigurata in una statuina realizzata da un laboratorio di arte presepiale di ...

Avvenire_Nei : Un bimbo abbandonato perché malato, l’incontro con un medico e un’infermiera del @bambinogesu e l'inizio di una vit… - stegian67 : RT @amArizona13: La giornalaia del tg5 tra la folla di via del Corso, casualmente, intervista un' infermiera che si dice sconvolta dalla ge… - marinellapastor : RT @amArizona13: La giornalaia del tg5 tra la folla di via del Corso, casualmente, intervista un' infermiera che si dice sconvolta dalla ge… - markgmm : RT @amArizona13: La giornalaia del tg5 tra la folla di via del Corso, casualmente, intervista un' infermiera che si dice sconvolta dalla ge… - ClaudioMeazza : RT @amArizona13: La giornalaia del tg5 tra la folla di via del Corso, casualmente, intervista un' infermiera che si dice sconvolta dalla ge… -