Liga | Sarà derby di Madrid per il titolo | L’Atletico di Simeone sfida la Real Sociedad | ostacolo Granada per i Blancos di Zidane

Leggi su mediagol

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Atleticosta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione, con una partenza folgorante che l'ha proiettato in vetta alla.Le principali concorrenti degli ultimi anni hanno avuto un avvio complicato e sono costrette a rincorrere. Ilsi sta dimostrando incostante, con troppi alti e bassi, mentre il Barcellona sta ancora risentendo dei problemi estivi che avevano coinvolto Leo Messi.La partita di martedì 22 dicembreun banco di prova importante per l'Atletico, lafuoricasa contro lapotrebbe confermare quanto di buono fatto intravedere finora in caso di vittoria, o riportare i tifosi con i piedi per terra in caso di sconfitta.La squadra del Choloha avuto ...