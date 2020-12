Libia: armatore 'Medinea', 'Berlusconi mi ha detto che è stato lui a fare intervenire Putin' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 21 dic. (Adnkronos) - "E' stato Silvio Berlusconi a dirmi al telefono che la liberazione dei 18 pescatori è avvenuta grazie all'intervento di Putin. Perché il presidente russo è molto amico di Haftar. Il Presidente mi ha detto che quando ha saputo del sequestro dei due pescherecci ha cercato subito di fare qualcosa e ha fatto intervenire Putin, che è suo amico. Non so altro...". A parlare con l'Adnkronos è Marco Marrone, l'armatore del peschereccio 'Medinea', all'indomani della telefonata con l'ex premier Silvio Berlusconi. La notizia del presunto intervento di Putin con Haftar per fare liberare i marittimi mazaresi ieri ha destato scalpore. E oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 21 dic. (Adnkronos) - "E'Silvioa dirmi al telefono che la liberazione dei 18 pescatori è avvenuta grazie all'intervento di. Perché il presidente russo è molto amico di Haftar. Il Presidente mi hache quando ha saputo del sequestro dei due pescherecci ha cercato subito diqualcosa e ha fatto, che è suo amico. Non so altro...". A parlare con l'Adnkronos è Marco Marrone, l'del peschereccio '', all'indomani della telefonata con l'ex premier Silvio. La notizia del presunto intervento dicon Haftar perliberare i marittimi mazaresi ieri ha descalpore. E oggi ...

MediasetTgcom24 : Libia, Berlusconi chiama l'armatore della Medinea: 'Putin decisivo per la liberazione dei pescatori siciliani' … - Agenzia_Ansa : #Libia, si attende la conferma della liberazione dei 18 pescatori sequestrati in da 108 giorni. L'armatore della… - Agenzia_Ansa : Armatore #pescherecci sequestrati in #Libia: liberati, aspettiamo conferma #ANSA - Andrea__Monti : RT @Libero_official: #Berlusconi telefona all'armatore di uno dei due pescherecci sequestrati in #Libia e svela il ruolo decisivo di #Putin… - AvvocatoLorenti : RT @Libero_official: #Berlusconi telefona all'armatore di uno dei due pescherecci sequestrati in #Libia e svela il ruolo decisivo di #Putin… -