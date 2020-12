L’ex tronista Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro: “stiamo vivendo un periodo delicato” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più amate nate all’interno di Uomini e donne. I due stanno insieme dal 2017, anno in cui si scelsero all’interno del programma di Maria De Filippi. Da allora i due hanno bruciato le tappe, sono andati a convivere e hanno messo su famiglia con la nascita del piccolo Domenico, soprannominato affettuosamente Dodo. Da giorni però, circolano in rete diversi rumors su una presunta crisi tra i due. Dopo giorni di silenzio, proprio Rosa Perrotta è intervenuta sui social facendo un po’ di chiarezza e confermando di fatto un allontamento tra lei e Pietro. Leggiamo le sue dichiarazioni. Rosa Perrotta conferma la crisi con il compagno ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)Tartaglione sono una delle coppie più amate nate all’interno di Uomini e donne. I due stanno insieme dal 2017, anno in cui si scelsero all’interno del programma di Maria De Filippi. Da allora i due hanno bruciato le tappe, sono andati a convivere e hanno messo su famiglia con la nascita del piccolo Domenico, soprannominato affettuosamente Dodo. Da giorni però, circolano in rete diversi rumors su una presuntatra i due. Dopo giorni di silenzio, proprioè intervenuta sui social facendo un po’ di chiarezza endo di fatto un allontamento tra lei e. Leggiamo le sue dichiarazioni.lacon il compagno ...

fanpage : L’ex tronista di #uominiedonne e il compagno, genitori di un bambino, si sono allontanati - fineblud : @3nneciesse M@rio Serp@, ex fidanzato del tronista di uomini e donne Claudio, l’amico stretto di cui parla sempre T… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #DayaneMello, #GiacomoUrtis e #SoniaLorenzini stilano la classifica degli inquilini più belli, e l’ex… - GiusCandela : RT @redazioneiene: Come abbiamo fatto arrabbiare Francesco Oppini! L'ex tronista Sonny Di Meo come fidanzato di sua mamma Alba Parietti pro… - redazioneiene : Come abbiamo fatto arrabbiare Francesco Oppini! L'ex tronista Sonny Di Meo come fidanzato di sua mamma Alba Pariett… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex tronista Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie