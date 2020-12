L’ex medico personale di Maradona senza mezzi termini: “Per me è stato suicidio” (Di martedì 22 dicembre 2020) senza mezzi termini L’ex medico personale di Maradona, Alfredo Cahe, ha parlato di suicidio – cercando di dare la sua spiegazione a quanto accaduto al compianto Pibe de Oro. L’ex fuoriclasse argentino gli è stato accanto lungo una lunga parte della sua traiettoria di vita, dal 1977 al 2007. Intervenuto durante una trasmissione di elnueve.tv, Cahe ha dichiarato: “Per me è stato un sudicio. Diego era stanco e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come avrebbero dovuto”. Una scarsa tutela nei confronti di Maradona, insomma, che aveva portato Maradona ad esporsi con persone a lui vicine, a ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 dicembre 2020)di, Alfredo Cahe, ha parlato di– cercando di dare la sua spiegazione a quanto accaduto al compianto Pibe de Oro.fuoriclasse argentino gli èaccanto lungo una lunga parte della sua traiettoria di vita, dal 1977 al 2007. Intervenuto durante una trasmissione di elnueve.tv, Cahe ha dichiarato: “Per me èun sudicio. Diego era stanco e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come avrebbero dovuto”. Una scarsa tutela nei confronti di, insomma, che aveva portatoad esporsi con persone a lui vicine, a ...

