Letizia di Spagna al Premio Cervantes: elegantissima in bianco (Di lunedì 21 dicembre 2020) Letizia e Felipe sono impegnati con gli ultimi eventi dell’anno: la Ortiz infatti ha accompagnato il marito a Barcellona per consegnare uno dei più importanti premi spagnoli. Si tratta del Premio Cervantes, che quest’anno è stato consegnato dai Re alla poetessa Joan Margarit durante una breve cerimonia, intima e familiare, alla presenza del ministro della Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, e dei parenti della poetessa. Ovviamente a causa della pandemia che ha colpito anche la Spagna l’evento – che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 23 aprile nella tradizionale cerimonia nell’auditorium dell’Università di Alcalá de Henares – è stato rimandato: la consegna del Premio è quindi avvenuta al Palazzo Albéniz, residenza ufficiale dei Re durante i loro soggiorni a Barcellona. Per l’occasione, la Regina ha ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 dicembre 2020)e Felipe sono impegnati con gli ultimi eventi dell’anno: la Ortiz infatti ha accompagnato il marito a Barcellona per consegnare uno dei più importanti premi spagnoli. Si tratta del, che quest’anno è stato consegnato dai Re alla poetessa Joan Margarit durante una breve cerimonia, intima e familiare, alla presenza del ministro della Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, e dei parenti della poetessa. Ovviamente a causa della pandemia che ha colpito anche lal’evento – che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 23 aprile nella tradizionale cerimonia nell’auditorium dell’Università di Alcalá de Henares – è stato rimandato: la consegna delè quindi avvenuta al Palazzo Albéniz, residenza ufficiale dei Re durante i loro soggiorni a Barcellona. Per l’occasione, la Regina ha ...

L'ennesimo motivo per cui ispirarci allo stile di Letizia Ortiz è la sua capacità di indossare ... uscito dall'isolamento dopo il contatto con un soggetto positivo, la regina di Spagna ha presieduto l ...

Immancabili come il panettone, il cotechino con le lenticchie e i pacchetti sotto l'albero, con le Feste arrivano anche gli auguri delle famiglie reali. Kate e William hanno postato sui social una fot ...

