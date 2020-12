L'esperto: virus più contagioso ma il vaccino funzionerà (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il professor Massimo Galli fa chiarezza sugli effetti di questa mutazione del virus. Dal prototipo di Whuan ne sono state registrate migliaia: più di una decina solo in Italia Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il professor Massimo Galli fa chiarezza sugli effetti di questa mutazione del. Dal prototipo di Whuan ne sono state registrate migliaia: più di una decina solo in Italia

Ultime Notizie dalla rete : esperto virus Allarme variante Coronavirus «inglese», caso sospetto a Bari: 25enne rientrata da Londra La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, Locatelli: “Mutazione virus non incide sui vaccini”

Non sembra però avere un maggior potere patogeno. Per quanto riguarda i vaccini, è improbabile che la mutazione del virus vada a incidere sulla loro efficacia”, ha spiegato l’esperto. Che prosegue: “È ...

Variante inglese del coronavirus, tutto quello che c’è da sapere (per non cadere nella psicosi)

Cosa dicono gli esperti italiani sulla variante inglese del virus. Gli esperti italiani, dall’ala più rigorista-catastrofista a quella meno incline a proporre una narrazione allarmista concordano nel ...

