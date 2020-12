L’Eredità | cos’è successo nel weekend del 19 e 20 Dicembre

Leggi su italiasera

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il fine settimana prenatalizio del game show di RaiUno è stato nel segno del super campione di Acquarica Massimo Cannoletta. Il divulgatore leccese, sempre più vicino alle cinquanta partecipazioni al quiz condotto da Flavio Insinna, è tornato campione in carica per due puntate di fila. Dalla puntata di venerdì 18, e per tutto il, Massimo è arrivato al Triello assieme a Simone di Solesino, che alla sua prima Ghigliottina ha vinto 18.750 euro, e Francesco di Roma. Nella puntata di sabato 19, il divulgatore storico-artistico si è giocato la bellezza di 250 mila euro. Dopo la scelta delle parole, ne ha mantenuti 62.500 euro, dimezzando due volte. Le parole da legare per quella cifra erano SCENA, DARE, CARTE, VITE e ARTICOLO. Massimo ha scritto INTERPRETAZIONE ma la parola vincente, in realtà, era TAGLIO. Domenica 20 ...