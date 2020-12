Lega Pro, Ghirelli: “C’è massima sicurezza della salute, ma non il rischio zero. Applicato la regola Uefa” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Intervento del presidente della Lega Pro Ghirelli dopo le polemiche scoppiate dopo la partita Casertana-Viterbese. "Partiamo da un fatto: il calcio ha deciso di andare avanti in periodo di Covid-19 e per farlo ha dovuto accettare due condizioni, un regolamento, emanato dall’Uefa e recepito a livello nazionale dalle leghe e una sicurezza della salute non a rischio zero, ma la massima possibile. Questa scelta è stata applaudita da tutti o meglio dalla stragrande maggioranza. La Lega Pro, prima dell'emanazione del regolamento Uefa aveva avanzato una proposta che prevedeva in caso di quattro positivi che il club potesse chiedere il rinvio. Proposta che è ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Intervento del presidenteProdopo le polemiche scoppiate dopo la partita Casertana-Viterbese. "Partiamo da un fatto: il calcio ha deciso di andare avanti in periodo di Covid-19 e per farlo ha dovuto accettare due condizioni, unmento, emanato dall’e recepito a livello nazionale dalle leghe e unanon a, ma lapossibile. Questa scelta è stata applaudita da tutti o meglio dalla stragrande maggioranza. LaPro, prima dell'emanazione delmentoaveva avanzato una proposta che prevedeva in caso di quattro positivi che il club potesse chiedere il rinvio. Proposta che è ...

