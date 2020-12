L'effetto domenica sui dati Covid: meno casi e tamponi, 415 le vittime (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come ogni lunedì, i dati dell'epidemia di Covid 19 in Italia sono poco attendibili in quanto scontano una minore attività di tracciamento nel giorno festivo, ancor più a pochi giorni dal Natale. Il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come ogni lunedì, idell'epidemia di19 in Italia sono poco attendibili in quanto scontano una minore attività di tracciamento nel giorno festivo, ancor più a pochi giorni dal Natale. Il ...

Annalisa3073 : RT @stefaniafaffi15: Pensiamo a frasi speciali e di effetto per dare il buongiorno Poi ci rendiamo conto che sono gli auguri più sempl… - AnnaRDelorenzo : RT @stefaniafaffi15: Pensiamo a frasi speciali e di effetto per dare il buongiorno Poi ci rendiamo conto che sono gli auguri più sempl… - 2_0_2_0_1 : RT @stefaniafaffi15: Pensiamo a frasi speciali e di effetto per dare il buongiorno Poi ci rendiamo conto che sono gli auguri più sempl… - bellalilli16 : RT @stefaniafaffi15: Pensiamo a frasi speciali e di effetto per dare il buongiorno Poi ci rendiamo conto che sono gli auguri più sempl… - GaioGracco : Per rallentare l'effetto depressivo della domenica è consigliabile distrarsi stando a contatto con la natura (anche… -

Ultime Notizie dalla rete : effetto domenica Shopping, effetto domenica libera Crescono in centro la folla e le code LA NAZIONE Frontiera chiusa, la rabbia degli italiani bloccati all’aeroporto di Londra

Le compagnie aeree costrette a cancellare i voli verso l’Italia, tutti gli expat a terra. Non resta che sperare nel voucher di rimborso del biglietto ...

Massimo Galli contro i medici che non vogliono vaccinarsi: "Cambiate mestiere"

Massimo Galli è stato uno degli ospiti della puntata de L'aria di domenica in onda ieri ... sostenendo l'eventualità di un effetto contrario a quello desiderato. Piuttosto, per il virologo, dovrebbe ...

Le compagnie aeree costrette a cancellare i voli verso l’Italia, tutti gli expat a terra. Non resta che sperare nel voucher di rimborso del biglietto ...Massimo Galli è stato uno degli ospiti della puntata de L'aria di domenica in onda ieri ... sostenendo l'eventualità di un effetto contrario a quello desiderato. Piuttosto, per il virologo, dovrebbe ...