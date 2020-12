"L'effetto del Covid mutato sul vaccino". Ricciardi, la vera paura europea (Di lunedì 21 dicembre 2020) A Live non è la d'Urso torna l'infettivologo Walter Ricciardi, che parla della variante del coronavirus del Regno Unito. "Non è più aggressiva o letale, ma più contagiosa", dice. "Il nuovo ceppo circolerebbe da settembre, ma è stato isolato solamente in questi giorni", continua a raccontare Ricciardi. "Non si tratta di una forma più aggressiva o letale, però è molto più contagiosa - prosegue il consulente del ministro della Salute - infatti nel Regno Unito c'è stato un improvviso aumento dei casi e oggi si è arrivati a quasi 36mila contagi, un record". E poi conclude: "Domani avremo un nuovo confronto con gli inglesi, ma ci hanno già confermato che al momento non comprometterebbe l'efficacia del vaccino". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) A Live non è la d'Urso torna l'infettivologo Walter, che parla della variante del coronavirus del Regno Unito. "Non è più aggressiva o letale, ma più contagiosa", dice. "Il nuovo ceppo circolerebbe da settembre, ma è stato isolato solamente in questi giorni", continua a raccontare. "Non si tratta di una forma più aggressiva o letale, però è molto più contagiosa - prosegue il consulente del ministro della Salute - infatti nel Regno Unito c'è stato un improvviso aumento dei casi e oggi si è arrivati a quasi 36mila contagi, un record". E poi conclude: "Domani avremo un nuovo confronto con gli inglesi, ma ci hanno già confermato che al momento non comprometterebbe l'efficacia del".

ItalyinLDN : #COVID19 Ordinanza del Ministro della Salute che determina l'interruzione con effetto immediato dei collegamenti ??… - AeroportidiRoma : ?? Blocco voli Regno Unito ?? Si comunica che per effetto dell’ordinanza del Ministero della Salute, firmata in dat… - RENATA41563493 : @ilmessaggeroit Effetto del vaccino.. - duppli : @Luca21122 Guarda che a me la mela non fa nessun effetto, nella vita reale quello a chi cade la faccia quando qualc… - Miniver841 : RT @CriticaScient: Infarti più frequenti dopo che a causa delle restrizioni per mesi le persone non si sono potute curare. Ma per loro è l… -

Ultime Notizie dalla rete : effetto del Incidenti stradali 2020: in Italia sono diminuiti, ma è per effetto del lockdown Autoblog La scommessa dietro al cashback di Stato

È un'iniziativa ambiziosa, costosa e contestata, che è nata con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo dei contanti ma presto è diventata un'altra cosa ...

La ricompensa per aver svolto il proprio dovere

Devi mettere da parte la tua indole corrotta, cercare di soddisfare il Suo desiderio e compiere il dovere di creatura di Dio.

È un'iniziativa ambiziosa, costosa e contestata, che è nata con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo dei contanti ma presto è diventata un'altra cosa ...Devi mettere da parte la tua indole corrotta, cercare di soddisfare il Suo desiderio e compiere il dovere di creatura di Dio.