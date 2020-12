Leao: in Europa il milanista batte tutti, l’unico sotto i 7 secondi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Leao batte tutti i record europei, segnando contro il Sassuolo a 6,76 secondi. Ecco la lista dei maggiori campionati… «Il tempo di Leao» – così titola la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L’attaccante rossonero con 6,76 secondi ha battuto il record di tutti i maggiori campionati europei. Per tutte le notizie sul Milan vai su milannews24 In Liga spagnola Joseba Llorente del Valladolid nel 2008 siglò una delle due reti contro l’Espanyol a 7,22 secondi. In Premier fu Shane Long del Southampton a realizzare nel 2019 a 7,69 secondi, nel pareggio contro il Watford. In Francia Michel Rio addirittura nel 1992 con 8 secondi spaccati nel match vinto dal Caen sul Cannes. In Bundesliga 9 secondi nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020)i record europei, segnando contro il Sassuolo a 6,76. Ecco la lista dei maggiori campionati… «Il tempo di» – così titola la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L’attaccante rossonero con 6,76ha battuto il record dii maggiori campionati europei. Per tutte le notizie sul Milan vai su milannews24 In Liga spagnola Joseba Llorente del Valladolid nel 2008 siglò una delle due reti contro l’Espanyol a 7,22. In Premier fu Shane Long del Southampton a realizzare nel 2019 a 7,69, nel pareggio contro il Watford. In Francia Michel Rio addirittura nel 1992 con 8spaccati nel match vinto dal Caen sul Cannes. In Bundesliga 9nel ...

