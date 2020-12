Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La sfida traè l'anticipo delle 20.45 della 14ª giornata di Serie A. Tra i bianconeri ci sarà Dybala ma Pirlo punterà ancora sul tandem Morata-Ronaldo dal primo minuto. In porta torna Szczesny. Nellanon ci sarà Cutrone, alle prese con il mal di schiena. Duncan ritorna tra i convocati.(4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata. All.: Pirlo.(3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribéry; Vlahovic. All.: Prandelli.