Le serie tv e i film da vedere durante le Feste

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Bridgerton Dal 25 dicembre su Netflix Titolo alternativo: Gossip Grandma. Perché è dal gazzettino pettegolo della misteriosa Lady Whi­stledown, anche narratrice della storia (da ascoltare in originale: la voce è quella di Sua Maestà Julie Andrews), che parte questa pimpantissima variazione sul tema Jane Austen. Ma produce Shonda Rhimes, Lady Grey’s Anatomy, che sbarca con la sua casa di produzione ShondaLand sulla piattaforma della lettera scarlatta. Quindi, sì: c’è la Londra dei salotti neoclassici e degli afternoon tea, ci sono le giovani nobildonne in età da (e in cerca di) marito, ci sono gli intrecci e i bisticci che manderebbero in visibilio Emma Woodehouse. Ma la regina è afro, il più conteso dei duchi pure, in colonna sonora si sentono Thank U, Next di Ariana Grande e Girls Like You dei Maroon 5. Spassoso, lezioso, festoso, con facce tutte nuove che sono una scommessa (e più nudi maschili che femminili). È una scommessa pure il passaggio di Shonda a Netflix. Dopo il citato Grey’s, e Scandal, e Le regole del delitto perfetto dobbiamo davvero dire se sarà vinta?