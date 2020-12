Le relazioni difettose – «Ho quasi 50 anni, mio marito mi tradisce ma ho paura di lasciarlo: che fare?» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tradimento: 10 cose da sapere sfoglia la gallery Cara Ester, Davvero sempre è meglio tenersi “peppe mio”? Me lo chiedo, a 46 anni, dopo aver capito che sono sposata, ho fatto figli, ho vissuto una vita… da sola. O forse con un marito eterno adolescente cui ho fatto da madre, più che da moglie. I figli, la vita, i progetti, la fatica… miei. Lui, sempre troppo nervoso, sempre troppo assente, sempre altre priorità, con la minaccia di andarsene perché la coppia, il matrimonio, la famiglia gli stavano troppo stretti. E io mi sono fatta carico di impegni, figli, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tradimento: 10 cose da sapere sfoglia la gallery Cara Ester, Davvero sempre è meglio tenersi “peppe mio”? Me lo chiedo, a 46, dopo aver capito che sono sposata, ho fatto figli, ho vissuto una vita… da sola. O forse con uneterno adolescente cui ho fatto da madre, più che da moglie. I figli, la vita, i progetti, la fatica… miei. Lui, sempre troppo nervoso, sempre troppo assente, sempre altre priorità, con la minaccia di andarsene perché la coppia, il matrimonio, la famiglia gli stavano troppo stretti. E io mi sono fatta carico di impegni, figli, ...

