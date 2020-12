"Le prime regate di America's Cup spettacolo pazzesco, ci divertiremo per mesi" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roman, 21 dic. (Adnkronos) - In Nuova Zelanda, durante questi quattro giorni di "amichevoli" di Coppa America tra i quattro equipaggi in campo, Defender compreso, "abbiamo visto uno spettacolo pazzesco: sono convinto che ci divertiremo molto nei prossimi mesi". Il presidente della Federvela, Francesco Ettorre, appena riconfermato per altri quattro anni alla guida della Fiv ("sarà dura, abbiamo due Olimpiadi nel corso del nuovo mandato"), promuove a pieni voti la nuova versione dell'America's Cup, che inizierà a marzo ma prima vedrà la Prada's Cup a gennaio e febbraio, quando si dovrà decidere chi sarà a sfidare Emirates Team New Zealand per provare a strappare ai Kiwi la Coppa delle Cento Ghinee. "Le barche sono state fatte proprio per quello, per dare spettacolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roman, 21 dic. (Adnkronos) - In Nuova Zelanda, durante questi quattro giorni di "amichevoli" di Coppatra i quattro equipaggi in campo, Defender compreso, "abbiamo visto uno: sono convinto che cimolto nei prossimi". Il presidente della Federvela, Francesco Ettorre, appena riconfermato per altri quattro anni alla guida della Fiv ("sarà dura, abbiamo due Olimpiadi nel corso del nuovo mandato"), promuove a pieni voti la nuova versione dell''s Cup, che inizierà a marzo ma prima vedrà la Prada's Cup a gennaio e febbraio, quando si dovrà decidere chi sarà a sfidare Emirates Team New Zealand per provare a strappare ai Kiwi la Coppa delle Cento Ghinee. "Le barche sono state fatte proprio per quello, per dare...

Magari bisognerà ritoccare un po’ il regolamento, per alzare il limite minimo di vento per dare il via alla regata”. La Christmas Race di ieri, l’ultima con i quattro equipaggi in acqua Defender ...

Vela ed elezioni, ecco la nuova dirigenza FIV

Da Auckland si è collegato all’assemblea Max Sirena di Luna Rossa: “Vi saluto al termine di una giornata particolare, oggi Luna Rossa ha risposto a chi ci aveva già dati per finiti dopo le prime ...

Magari bisognerà ritoccare un po' il regolamento, per alzare il limite minimo di vento per dare il via alla regata". La Christmas Race di ieri, l'ultima con i quattro equipaggi in acqua Defender ...