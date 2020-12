Le notizie del giorno, nuova bomba sul caso Juventus-Suarez. Schiaffo all’allenatore e dramma sfiorato (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Emergono nuovi dettagli clamorosi che riguardano l’esame farsa dell’attaccante Luis Suarez che ha ottenuto la cittadinanza italiana in un modo considerato ‘sospetto’, aggiornamenti anche sul coinvolgimento della Juventus. Luis Suarez è stato interrogato sull’esame farsa andato in scena presso l’università di Perugia: avrebbe confermato di conoscere il contenuto della prova. Adesso nuovi aggiornamenti anche sulla Juventus. Come riferiscono ‘Repubblica ‘ e il ‘Corriere dell’Umbria’ , Suarez avrebbe detto di aver firmato un preliminare di contratto con la Juve a fine agosto, poi a metà settembre lui e il suo entourage avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici: è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tutte ledelche riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Emergono nuovi dettagli clamorosi che riguardano l’esame farsa dell’attaccante Luische ha ottenuto la cittadinanza italiana in un modo considerato ‘sospetto’, aggiornamenti anche sul coinvolgimento della. Luisè stato interrogato sull’esame farsa andato in scena presso l’università di Perugia: avrebbe confermato di conoscere il contenuto della prova. Adesso nuovi aggiornamenti anche sulla. Come riferiscono ‘Repubblica ‘ e il ‘Corriere dell’Umbria’ ,avrebbe detto di aver firmato un preliminare di contratto con la Juve a fine agosto, poi a metà settembre lui e il suo entourage avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici: è ...

mante : Le notizie sulle varianti del virus che arrivano da Londra sono davvero allarmanti. Per la prima volta da mesi mi s… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - OfficialASRoma : ?? Questa mattina a Trigoria i genitori dei ragazzi della Scuola Calcio, del settore giovanile dell’#ASRoma e delle… - Notiziedi_it : Dalla squalifica di Insigne alle ultime dai campi: le notizie del giorno - galarole08 : RT @msn_italia: Ministro britannico: 'Nuova variante del Covid è fuori controllo' -