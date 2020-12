Le aperture dei giornali inglesi | “Fantastico United | Bielsa ko”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Successo pesante per il Manchesterdi Solskjaer, 6-2 al Leeds di, con il tecnico norvegese che dopo la gara ha rincarato la dose: “Avremmo potuto vincere 12-4”. Importante vittoria del Leicester in casa del Tottenham di Mourinho, con rigore di Vardy e autorete di Aldeweireld. La squadra di Rodgers si porta a -4 dalla vetta della classifica. Queste leodierne in Inghilterra:Daily Telegraph: “Solskjaer: Boldcould have scored 12”;The Guardian: “Joy of six. Solskjaer revels in ‘fantastic’ display aftergo third”;The Times: “It could have been 12-4”;Daily Express: “It could have been 12-4!”. Foto: Twitter ufficiale Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.