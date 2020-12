L’avvocato Michele Sarno apre al centrodestra Pronte altre liste a sostegno: si lavora per una under 40 (Di lunedì 21 dicembre 2020) di Erika Noschese L’avvocato Michele Sarno, candidato sindaco della città di Salerno con la lista Rinascita, pronto a scendere in campo con il centrodestra. Il penalista salernitano che ha già presentato ufficialmente la sua candidatura, sembra essere particolarmente corteggiato tanto dalla Lega quanto da Forza Italia e Fratelli d’Italia e, stando a quanto emerge, già sarebbero arrivate le prime richieste. E mentre la coalizione di centrodestra continua i suoi incontri, a cui sembrano aver partecipato anche i consiglieri di Azione e il Movimento 5 Stelle, Sarno non chiude le porte in faccia a nessuno e si dice pronto ad un dialogo, anche in virtù della storia politica che lo accompagna e che, come ha più volte sottolineato, non rinnega. L’articolo completo sull’edizione digitale di ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 21 dicembre 2020) di Erika Noschese, candidato sindaco della città di Salerno con la lista Rinascita, pronto a scendere in campo con il. Il penalista salernitano che ha già presentato ufficialmente la sua candidatura, sembra essere particolarmente corteggiato tanto dalla Lega quanto da Forza Italia e Fratelli d’Italia e, stando a quanto emerge, già sarebbero arrivate le prime richieste. E mentre la coalizione dicontinua i suoi incontri, a cui sembrano aver partecipato anche i consiglieri di Azione e il Movimento 5 Stelle,non chiude le porte in faccia a nessuno e si dice pronto ad un dialogo, anche in virtù della storia politica che lo accompagna e che, come ha più volte sottolineato, non rinnega. L’articolo completo sull’edizione digitale di ...

