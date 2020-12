Latina e Provincia, 191 nuovi casi. Latina e Aprilia i Comuni più colpiti, ecco i dati di oggi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono 191 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I nuovi casi sono così distribuiti: 53 a Latina, 21 ad Aprilia, 16 a Terracina, 15 a Cisterna di Latina, 14 a Sezze, 13 a Formia, 11 a Minturno, 9 a Pontinia, 7 a Bassiano, 5 a Cori, 4 a Sermoneta, 4 a Fondi, 3 a Sabaudia, 2 a Priverno, 2 a Roccagorga, 2 a Roccasecca dei Volsci, 2 a Castelforte, 2 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Gaeta, 1 a Lenola, 1 a Norma, 1 a San Felice Circeo, 1 a Sonnino, 1 a Sperlonga e 1 a Spigno Saturnia. Leggi anche: Vaccino Pfizer, l’agenzia del farmaco europea dà l’ok. Speranza: ‘La notizia che aspettavamo’ Sono deceduti due pazienti: uno residente a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono 191 idi Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 53 a, 21 ad, 16 a Terracina, 15 a Cisterna di, 14 a Sezze, 13 a Formia, 11 a Minturno, 9 a Pontinia, 7 a Bassiano, 5 a Cori, 4 a Sermoneta, 4 a Fondi, 3 a Sabaudia, 2 a Priverno, 2 a Roccagorga, 2 a Roccasecca dei Volsci, 2 a Castelforte, 2 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Gaeta, 1 a Lenola, 1 a Norma, 1 a San Felice Circeo, 1 a Sonnino, 1 a Sperlonga e 1 a Spigno Saturnia. Leggi anche: Vaccino Pfizer, l’agenzia del farmaco europea dà l’ok. Speranza: ‘La notizia che aspettavamo’ Sono deceduti due pazienti: uno residente a ...

