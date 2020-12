L’antropologia del comunista di Gelardi: come mai resistono pulsioni di una storia sanguinosa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il libro di Michele Gelardi, a mio parere, è scritto per capire o almeno provare a capire, perché ci sia ancora tanta gente che, pur definendosi -pudicamente- solo di sinistra, continui in realtà a proporre e riproporre miti, atteggiamenti, prospettive ed incubi che furono e sono propri del comunismo. Gelardi cerca di comprendere perché mai, nonostante le chiarissime condanne di una storia tormentata e sanguinosa, il “modo di pensare” comunista sopravviva, dando vita magari a ibridazioni come il capital-comunismo cinese, il radicalismo chic o a certe teologie della liberazione, ma comunque, seppur malamente, sopravviva, partendo da pulsioni che resistono e che si basano su certe caratteristiche che lui cerca di mettere in evidenza. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il libro di Michele, a mio parere, è scritto per capire o almeno provare a capire, perché ci sia ancora tanta gente che, pur definendosi -pudicamente- solo di sinistra, continui in realtà a proporre e riproporre miti, atteggiamenti, prospettive ed incubi che furono e sono propri del comunismo.cerca di comprendere perché mai, nonostante le chiarissime condanne di unatormentata e, il “modo di pensare”sopravviva, dando vita magari a ibridazioniil capital-comunismo cinese, il radicalismo chic o a certe teologie della liberazione, ma comunque, seppur malamente, sopravviva, partendo dachee che si basano su certe caratteristiche che lui cerca di mettere in evidenza. ...

