L’anno nero del turismo: calo del 70% «La ripresa? Non prima dell’estate» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bergamo, negli hotel da marzo presenze giù del 75% e dell’82% nei b&b. Operatori pessimisti. Il secondo lockdown ha messo in ginocchio il settore. Gori: faremo il possibile per dare visibilità alla città. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bergamo, negli hotel da marzo presenze giù del 75% e dell’82% nei b&b. Operatori pessimisti. Il secondo lockdown ha messo in ginocchio il settore. Gori: faremo il possibile per dare visibilità alla città.

