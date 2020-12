L’Ambasciata Italiana contro il giocatore del Napoli: il tweet (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Solo col cane puoi giocare. Ma te le riguardi le partite? Lo vedi che sei più lento di una tartaruga? Ma ce lo meritiamo un atteggiamento così?”. Questo il tweet al veleno delL’Ambasciata Italiana contro Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli. Dopo la disfatta dell’Olimpico è apparso il messaggio contro il centrocampista di Gattuso, autore ieri di una brutta gara nel posticipo di Serie A contro la Lazio. Il post è stato poi cancellato, ma agli utenti di Twitter non è sfuggito lo “scivolone” del social media manager della pagina. Subito il cinguettio è diventato virale e in tanti, sul web, si stanno chiedendo se il responsabile dell’account istituzionale sia riuscito a mantenere il suo lavoro. ?? Ecco ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Solo col cane puoi giocare. Ma te le riguardi le partite? Lo vedi che sei più lento di una tartaruga? Ma ce lo meritiamo un atteggiamento così?”. Questo ilal veleno delFabian Ruiz, centrocampista spagnolo del. Dopo la disfatta dell’Olimpico è apparso il messaggioil centrocampista di Gattuso, autore ieri di una brutta gara nel posticipo di Serie Ala Lazio. Il post è stato poi cancellato, ma agli utenti di Twitter non è sfuggito lo “scivolone” del social media manager della pagina. Subito il cinguettio è diventato virale e in tanti, sul web, si stanno chiedendo se il responsabile dell’account istituzionale sia riuscito a mantenere il suo lavoro. ?? Ecco ...

