L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer-Biontech Von der Leyen | “Un momento decisivo | ora agire in fretta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Agenzadel(Ema) hacondizionale alanti-Covid. La decisione, attesa per oggi, permetterà di somministrare le prime dosi nel continente già il 27 dicembre, data in cui tutti gli Stati membri faranno partire in contemporanea la campagna, come annunciato dalla presidente della Commissione Ursula Von der. “È unnei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei!”, è la reazione di Von dersu Twitter. “L’Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sulOramo velocemente“, spiega, garantendo che il via ...