L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer-Biontech: 'Garantiamo sicurezza ed efficacia'. Von der Leyen: 'Ora agire in fretta' (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Agenza europea del farmaco ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech. Ciò significa che il farmaco – registrato con il nome di 'Comirnaty' – ha superato tutti i controlli di sicurezza previsti dai protocolli scientifici europei e risulta sicuro per combattere il coronavirus. "Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell'Ue", ha dichiarato la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke. "Possiamo garantire ai cittadini dell'Ue la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari".

