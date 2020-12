L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l’ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Agenzadel(Ema) hacondizionale al. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

