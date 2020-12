L’Agenzia europea del farmaco approva il vaccino Pfizer-Biontech (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino di Pfizer-Biontech. “È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia”. Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza. >> Covid, il bollettino di oggi: 10.872 contagi e 415 morti approvazione dell’Ema del vaccino Pfizer-Biontech: cosa succede ora Il vaccino Pfizer-Biontech è il primo farmaco contro il Covid ad essere autorizzato nell’Unione ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)del(Ema) ha dato il via libera aldi. “È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione unefficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia”. Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza. >> Covid, il bollettino di oggi: 10.872 contagi e 415 mortizione dell’Ema del: cosa succede ora Ilè il primocontro il Covid ad essere autorizzato nell’Unione ...

europainitalia : #breakingnews: l’Agenzia europea per i farmaci ha dato l’approvazione al primo vaccino antiCovid-19… - davidefaraone : Adesso correre, correre! L'agenzia europea di controllo dei farmaci ha dato il via libera. Il vaccino per sconfigge… - ilfoglio_it : Via libera dall'agenzia europea per i medicinali al vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech. Dal 27 inizieranno le va… - tizianacairati : RT @DomaniGiornale: ??ULTIM'ORA?? L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino contro il #COVID19 prodotto d… - alfanosici : RT @FQLive: #ULTIMORA L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer-Biontech -

Ultime Notizie dalla rete : L’Agenzia europea Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera