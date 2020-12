L’affondo di Franceschini | «A Renzi non frega niente del Conte 3 Cade il Governo? Elezioni anticipate»

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Matteo? «Una sorta di calcolatore che pensa che, in caso di crisi di, non si andrebbe al voto anticipato». E se alle urne ci si andasse per davvero? «Saràcontro Salvini». Lascia pochi margini Dario, capodelegazione del Pd e ministro della Cultura. Dopo i ripetuti affondi lanciati da Italia Viva,alza le mura di cinta attorno alla premiership di Giuseppee segna con chiari paletti quelle che potrebbero essere le alleanze qualora ildovesse davverore. Già perché secondo quanto riferito dal ministroin un’intervista al Corriere della Sera, al leader di Italia Viva «nondel3 o del Draghi ...