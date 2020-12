“La vita è meravigliosa”, canto di Natale alla scoperta del senso della vita (Di lunedì 21 dicembre 2020) La vita è meravigliosa, un classico natalizio diretto nel 1946 da Frank Capra. Un capolavoro del cinema narrativo classico conservato nel National Film Registry e inserito dall’American Film Institute nella lista dei cento migliori film statunitensi di tutti i tempi. Quando Capra iniziò a girarlo il mondo era appena uscito da quello che è stato il peggior conflitto mai combattuto. Durante la guerra l’uomo aveva perso la sua umanità, privato del senso della vita e della speranza. La vita è meravigliosa è un inno alla fiducia nell’essere umano, all’importanza di ogni esistenza. Il mondo è pieno di Henry F. Potter (Lionel Barrymore), persone guidate dall’odio e dall’avidità il cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) La, un classico natalizio diretto nel 1946 da Frank Capra. Un capolavoro del cinema narrativo classico conservato nel National Film Registry e inserito dall’American Film Institute nella lista dei cento migliori film statunitensi di tutti i tempi. Quando Capra iniziò a girarlo il mondo era appena uscito da quello che è stato il peggior conflitto mai combattuto. Durante la guerra l’uomo aveva perso la sua umanità, privato delsperanza. Laè un innofiducia nell’essere umano, all’importanza di ogni esistenza. Il mondo è pieno di Henry F. Potter (Lionel Barrymore), persone guidate dall’odio e dall’avidità il cui ...

Ultime Notizie dalla rete : vita meravigliosa La vita è meravigliosa (anche 74 anni dopo) Marie Claire Diodato, online il video di “Fino a Farci Scomparire”

Disponibile da oggi, lunedì 21 dicembre, il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Diodato, “Fino a Farci Scomparire” entrato nella Top 20 di EarOne ...

"Fino a farci scomparire" videoclip di Didodato girato a Roma

v=5e6LLaIy24w) il nuovo singolo di Diodato entrato nella Top 20 di EarOne e contenuto, come "Fai Rumore" (doppio disco di Platino) e "Che vita meravigliosa", nel quarto album di inediti "Che vita ...

Disponibile da oggi, lunedì 21 dicembre, il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Diodato, "Fino a Farci Scomparire" entrato nella Top 20 di EarOne e contenuto, come "Fai Rumore" (doppio disco di Platino) e "Che vita meravigliosa", nel quarto album di inediti "Che vita ...