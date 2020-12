“La variante non si discosta dal Covid: stesse cure e vaccini, sono ottimista”, afferma Pregliasco (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Uno studio immediato, un confronto che ovviamente dovrà essere fatto a livello internazionale per avere casistiche ampie, e con la collaborazione dei colleghi britannici”, così il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, spiegaquanto urge fare, per cercare di dare una rapida risposta ad almeno 4 domande che circonda l’avvento della ‘variante inglese’: Gli attuali test per il Covid funzionano anche per la ‘variante’? Siamo certi che provochi la stesso identico tipo di malattia? Può essere combattuta con gli stessi farmaci e, soprattutto, vaccini impegnati contro la Sars-CoV-2? La ‘variante’ potrebbe essere responsabile di questa massiccia recrudescenza di nuovi contagi? Pregliasco: “Servono verifiche mirate, ma le prime risultanze ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Uno studio immediato, un confronto che ovviamente dovrà essere fatto a livello internazionale per avere casistiche ampie, e con la collaborazione dei colleghi britannici”, così il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio, spiegaquanto urge fare, per cercare di dare una rapida risposta ad almeno 4 domande che circonda l’avvento della ‘inglese’: Gli attuali test per ilfunzionano anche per la ‘’? Siamo certi che provochi la stesso identico tipo di malattia? Può essere combattuta con gli stessi farmaci e, soprattutto,impegnati contro la Sars-CoV-2? La ‘’ potrebbe essere responsabile di questa massiccia recrudescenza di nuovi contagi?: “Servono verifiche mirate, ma le prime risultanze ...

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - chetempochefa : 'Ci sono state molte varianti. Non è qualcosa di nuovo. Questa è una variante che comporta 17 mutazioni. Ce n'è una… - RobertoBurioni : Facciamo notare che l'affermazione del Prof. Burioni è tratta da articolo pubblicato su @MedicalFactsIT SEI giorni… - donmimi : RT @jeperego: #Germania In un'intervista radio stamattina il noto virologo della Charité Berlino Christian #Drosten ha messo in guardia con… - riccardo_sanna : RT @Treccani: L'entrata in scena della nuova 'variante' di Sars-CoV-2 suscita preoccupazioni ma per ora non c'è motivo di pensare che causi… -

Ultime Notizie dalla rete : variante non Coronavirus, variante inglese: «Perché non dobbiamo temere le mutazioni» Il Sole 24 ORE Variante Covid, 1215 passeggeri giunti in Puglia dalla Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni: al via lo screening

Gli elenchi sono stati tempestivamente trasmessi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl che hanno già iniziato a contattarli e convocarli per l’effettuazione del tampone ...

Lo studioso: "Probabile che la variante britannica diventi il ceppo dominante del Covid"

Calum Semple, membro del gruppo consultivo scientifico per le emergenze: "Il virus ha il vantaggio evolutivo di contagiare più rapidamente, supererà tutti gli altri ceppi e lo farà naturalmente" ...

Gli elenchi sono stati tempestivamente trasmessi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl che hanno già iniziato a contattarli e convocarli per l’effettuazione del tampone ...Calum Semple, membro del gruppo consultivo scientifico per le emergenze: "Il virus ha il vantaggio evolutivo di contagiare più rapidamente, supererà tutti gli altri ceppi e lo farà naturalmente" ...