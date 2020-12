La variante inglese è ad alta viralità. Una donna il primo caso in Italia. Miozzo: “Non è più pericolosa, ma più veloce. Il vaccino è efficace” (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ una donna Italiana il paziente su cui è stato riscontrato, per la prima volta in Italia, il genoma del Covid-19 con la variante britannica (leggi l’articolo). La paziente, che al momento è in isolamento a Roma con il suo convivente, rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito, ha una forte carica virale. “Non facciamoci prendere dal panico in modo scomposto – ha detto ad Agorà il coordinatore del Comitato scientifico, Agostino Miozzo -, gli scienziati dicono che la variante non è più pericolosa ma più veloce. Non dobbiamo cominciare a creare problemi e dubbi sul vaccino. Tutti concordano nel dire che il vaccino è efficace e deve essere fatto, dobbiamo andare tutti convinti verso una stagione di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ unana il paziente su cui è stato riscontrato, per la prima volta in, il genoma del Covid-19 con labritannica (leggi l’articolo). La paziente, che al momento è in isolamento a Roma con il suo convivente, rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito, ha una forte carica virale. “Non facciamoci prendere dal panico in modo scomposto – ha detto ad Agorà il coordinatore del Comitato scientifico, Agostino-, gli scienziati dicono che lanon è piùma più. Non dobbiamo cominciare a creare problemi e dubbi sul. Tutti concordano nel dire che ile deve essere fatto, dobbiamo andare tutti convinti verso una stagione di ...

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - TgLa7 : ??#Covid la '#variante inglese' è stata isolata anche in Italia , nei laboratori dell'Ospedale militare del Celio di… - factanza : Le nostre #3delgiorno: ???? Covid, isolato in #Italia primo caso della nuova 'variante inglese'. La ‘variante ingle… - Theskeptical_ : RT @heyjude_90: Quindi in meno di 24 ore hanno isolato una “variante inglese” del coronavirus, hanno testato che il vaccino funziona anche… -