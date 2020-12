La variante inglese del virus fa paura | le Borse perdono oltre il 2% Tonfo petrolio

(Di lunedì 21 dicembre 2020) A sostenere il mercato non basta l'accordo in Usa su 900 miliardi di stimoli all'economia. Gli indici europei erano arrivati a perdere ancheil 3%: si teme una terza ondata che potrebbe complicare la campagna vaccinale. Spread in rialzo verso 120 punti

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - TgLa7 : ??#Covid la '#variante inglese' è stata isolata anche in Italia , nei laboratori dell'Ospedale militare del Celio di… - holly2945 : #varianteinglese Ma siamo sicuri che sia la variante inglese? Probabilmente questa cosa è già diffusa l'hanno trova… - corrmezzogiorno : #Bari Bari, caso dubbio di virus variato È una ragazza giunta da Londra -

Ultime Notizie dalla rete : variante inglese

Non è ancora chiaro se e cosa cambierà nella lotta al Covid con la nuova variante individuata nel Regno Unito. Ma alcune cose appaiono, fin da questi primi giorni, chiare. La mutazione di un “virus a ...Nuova variante Covid, Ricciardi parla di lockdown necessario per fermare il contagio in Italia in vista del Natale ...