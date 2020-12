La variante inglese del Covid era già in circolazione a Novembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Verificata la diffusione internazionale del nuovo coronavirus. Il caso italiano risulta essere asintomatico e sotto controllo. Dai campioni prelevati in vari paesi, in tutto tre sequenze di campione, risultano presenti tracce di mutazione Covid già da circa un mese. “Si è già verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l’estensione”. Lo spiega il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in un rapporto pubblicato sul suo sito ufficiale dell’azienda. “Le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori di tutti i paesi europei devono analizzare i virus isolati in modo tempestivo per identificare i casi della nuova variante. Va identificato immediatamente chi ha avuto contatti con persone positive alla nuova mutazione o ha viaggiato nelle aree colpite, in modo da testarli, isolarli e tracciare i ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Verificata la diffusione internazionale del nuovo coronavirus. Il caso italiano risulta essere asintomatico e sotto controllo. Dai campioni prelevati in vari paesi, in tutto tre sequenze di campione, risultano presenti tracce di mutazionegià da circa un mese. “Si è già verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l’estensione”. Lo spiega il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in un rapporto pubblicato sul suo sito ufficiale dell’azienda. “Le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori di tutti i paesi europei devono analizzare i virus isolati in modo tempestivo per identificare i casi della nuova. Va identificato immediatamente chi ha avuto contatti con persone positive alla nuova mutazione o ha viaggiato nelle aree colpite, in modo da testarli, isolarli e tracciare i ...

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - Poppulista : Borse a picco Grandi abbuffate di acquisti hanno creato una bolla la variante inglese è venuta in loro soccorso per… - Scenaridioggi : Il virus e la 'variante inglese': ennesima fake news nata per punire la Gran Bretagna per l'uscita dall'UE -

Ultime Notizie dalla rete : variante inglese La variante inglese Covid fa paura. Ecdc: 'La mutazione circola da novembre' ANSA Nuova Europa "Test e tamponi da aggiornare": l'allarme sulla variante inglese

Non vi sono informazioni tali da spingere gli esperti a rilasciare dichiarazioni ufficiali. Al momento, sappiamo soltanto che la variante inglese è più contagiosa. Dalle prime indiscrezioni, questa ...

“Forse la variante già gira da noi. Un lockdown di 2 mesi ci aiuterebbe molto”, spiega Ricciardi

I contatti ci sono stati e questa variante inglese è già arrivata, probabilmente da tempo – conclude Ricciardi – E questo potrebbe spiegare perché in alcune parti del paese la circolazione sia stata ...

Non vi sono informazioni tali da spingere gli esperti a rilasciare dichiarazioni ufficiali. Al momento, sappiamo soltanto che la variante inglese è più contagiosa. Dalle prime indiscrezioni, questa ...I contatti ci sono stati e questa variante inglese è già arrivata, probabilmente da tempo – conclude Ricciardi – E questo potrebbe spiegare perché in alcune parti del paese la circolazione sia stata ...