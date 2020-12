La variante inglese del covid è più contagiosa perché basta meno carica virale | lo dice un medico del Sacco 

Leggi su agi

(Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - “Il virus con la ‘' è più contagiosoper trasmetterlo”. Lo spiega all'AGI Maurizio Viecca, primario dell'ospedale ‘Sacco' di Milano. “A maggior ragione – aggiunge – occorre usare la mascherina e usarle bene. Vedo ancora troppo persone che non se la mettono in modo corretto oppure utilizzano dei pezzi di stoffa colorati che non servono a nulla”. Secondo Viecca, “da febbraio- marzo ci sono già state 4 varianti del virus, di sicuro a nord c'è stato un virus ‘diverso' rispetto al sud. In questo caso, si è modificato uno dei 1250 aminoacidi che formano la proteina Spike, che possiamo immaginare come una serratura che permette al virus di ‘entrare' nei polmoni”. Ciò ha comportato appunto una maggiore velocità di ...