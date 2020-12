La 'variante inglese' del Coronavirus strumentalizzata da Salvini: 'Il Governo abbandona gli italiani' (Di lunedì 21 dicembre 2020) La variante inglese del Coronavirus è la classica ciliegina sulla torta di questo 2020: una situazione preoccupante cui tutti i paesi europei hanno risposto con l'unica cosa da fare: bloccare i voti ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladelè la classica ciliegina sulla torta di questo 2020: una situazione preoccupante cui tutti i paesi europei hanno risposto con l'unica cosa da fare: bloccare i voti ...

Il virologo ha contestato la certezza scientifica del dato secondo cui il ceppo sarebbe il 70% più contagioso dei precedenti.

Puglia: via lo screening attivo sui passeggeri arrivati in puglia negli ultimi 14 giorni dalla Gran Bretagna

BARI - “Sono 1215 i passeggeri che negli ultimi 14 giorni sono arrivati in Puglia con voli diretti dalla Gran Bretagna e che, secondo le disposizioni nazionali, devono comunicare il loro ingresso in I ...

