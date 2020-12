La variante COVID potrebbe sfuggire al test del tampone? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un ceppo del Coronavirus mutato e più contagioso che arriva dal Regno Unito. Secondo i primi riscontri i vaccini anti COVID già approvati sono comunque efficaci ma, spiega il portavoce di Oms Europa “Le informazioni preliminari sulla variante COVID suggeriscono che potrebbe incidere sull’efficacia di alcuni metodi diagnostici, oltre al fatto che potrebbe essere più contagiosa. Ma non c’è alcuna prova di un cambiamento nella gravità della malattia”. Insomma trovare, e quindi bloccarne tempestivamente la catena del contagio, il “virus inglese” sarebbe meno facile. Sul Fatto Federico Giorgi, genetista all’Università di Bologna spiega perché e anche qual è la soluzione: E per quanto riguarda i tamponi, cambia qualcosa? Sì. Il test molecolare si basa sul riconoscimento del Rna del virus. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un ceppo del Coronavirus mutato e più contagioso che arriva dal Regno Unito. Secondo i primi riscontri i vaccini antigià approvati sono comunque efficaci ma, spiega il portavoce di Oms Europa “Le informazioni preliminari sullasuggeriscono cheincidere sull’efficacia di alcuni metodi diagnostici, oltre al fatto cheessere più contagiosa. Ma non c’è alcuna prova di un cambiamento nella gravità della malattia”. Insomma trovare, e quindi bloccarne tempestivamente la catena del contagio, il “virus inglese” sarebbe meno facile. Sul Fatto Federico Giorgi, genetista all’Università di Bologna spiega perché e anche qual è la soluzione: E per quanto riguarda i tamponi, cambia qualcosa? Sì. Ilmolecolare si basa sul riconoscimento del Rna del virus. ...

