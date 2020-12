La valanga di tweet antisemiti per April Benayoum durante il concorso Miss France (Di lunedì 21 dicembre 2020) Commentare su Twitter il concorso di bellezza nazionale è all’ordine del giorno non solo in Italia. April Benayoum, la giovanissima Miss Provence che ha partecipato al concorso di bellezza nazionale della Francia, è stata bombardata da una quantità vergognosa di insulti antisemiti. Il tutto solo per aver dichiarato, durante il programma, che suo padre è israeliano: «Vengo da ambienti molto diversi: mia madre è serbo-croata e mio padre israelo-italiano». La rete a quel punto ha dato il peggio di sé – dando tra l’altro per scontato che israeliano significhi automaticamente ebreo -. LEGGI ANCHE >>> Giuseppe Sala contro l’antisemitismo a Mondovì affigge un cartello alla sua porta Gli insulti antisemiti Miss ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Commentare su Twitter ildi bellezza nazionale è all’ordine del giorno non solo in Italia., la giovanissimaProvence che ha partecipato aldi bellezza nazionale della Francia, è stata bombardata da una quantità vergognosa di insulti. Il tutto solo per aver dichiarato,il programma, che suo padre è israeliano: «Vengo da ambienti molto diversi: mia madre è serbo-croata e mio padre israelo-italiano». La rete a quel punto ha dato il peggio di sé – dando tra l’altro per scontato che israeliano significhi automaticamente ebreo -. LEGGI ANCHE >>> Giuseppe Sala contro l’smo a Mondovì affigge un cartello alla sua porta Gli insulti...

